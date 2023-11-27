Москва, 27 ноября, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Эксперты прогнозируют рост цен на и так подорожавшую в этом году говядину. Пик придётся на предновогодние дни. По мнению участников рынка, до конца года говядина подорожает ещё на 7-10%. Об этом рассказал генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк «Парламентской газете».

Григорий Михайлов ИА REGNUM Свинина, говядина, курятина

Причин роста цен, по мнению Романа Костюка, много: от вымирания малых и средних предприятий до перевёрнутого соотношения молочного и мясного производства. Так, в России на одну мясную корову приходится шесть молочных, в мире же на одну молочную — от трёх до пяти мясных.

Эксперт отметил, что производство как минимум десять лет стабильно падает — сокращается само поголовье крупного рогатого скота.

«С начала 2010-х не было ни одного года, когда оно прирастало или хотя бы оставалось на прежнем уровне», — сказал Костюк.

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также считает, что мясо к новогодним праздникам поднимется в цене, при этом это будет сезонно.

«Цены растут потому что выросли издержки производителей, а вместе с ними и себестоимость. Не путать с ценой. Производство говядины — это не только корова, это ещё грузоперевозки, оборудование, зарплаты и многое другое», — цитирует Юшина aif.ru.

О подорожании говядины и другого мяса рассказал и председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. Но, по его мнению, темпы роста цен нельзя назвать запредельными.

Как сообщало ИА Регнум, значительного повышения розничных цен на продовольственном рынке к новогодним праздникам не ожидается. Об этом заявили 26 ноября в Министерстве сельского хозяйства.

В мае 2023 года Россия оказалась единственной страной в Европе с рекордным снижением цен на продукты в годовом выражении. Как пояснял исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков, это связано с переориентацией логистики и переходом на расчёты в национальных валютах.