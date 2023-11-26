Евпатория, Крым, 27 ноября, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Из отеля в Евпатории эвакуировали из-за шторма пятьдесят гостей и столько же сотрудников, сообщил 27 ноября советник главы Крыма Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

«Сто человек эвакуированы из отела «Рибера» в Евпатории», — написал он в своём Telegram-канале.

Эвакуированных постояльцев и работников отеля разместили в других гостиницах. По словам Крючкова, в других частях полуострова также повреждена курортная инфраструктура. С отельерами и руководством здравниц ведётся круглосуточная работа, добавил он.

Советник Дениса Пушилина отметил, что на улицы Крыма для обработки вышла вся автодорожная и коммунальная техника. Жителей призвали временно не пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать ликвидации последствий урагана.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября в МЧС Республики Крым объявили об эвакуации более 200 человек из подтопленных территорий в Евпатории. В городском округе развернули пять пунктов временного размещения. В ликвидации чрезвычайных ситуаций участвовали 39 единиц техники и 115 спасателей.

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Из-за шторма на море оказались подтоплены дома на Симферопольской улице в Евпатории. Жителей эвакуировали в санатории и пансионаты. Помощь оказывалась всем обратившимся.

В Крыму в ночь на 27 ноября остановилась подача воды и тепла после аварийного отключения из-за штормового ветра электроснабжения. На восстановление электричества направили 78 бригад и столько же единиц техники.

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В связи с прохождением средиземноморского циклона по Крыму и Севастополю 27 ноября ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, в горах снег, на дорогах гололедица. В течение суток возможен ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28-33 м/с, местами 35-40 м/с. Температура воздуха ночью и днём составит -2…+3°С, на побережье +6°С, в горах -2…-6°С.