Киев, 27 ноября, 2023, 01:20 — ИА Регнум. В ночь на 27 ноября слышны раскаты взрывов в подконтрольной Киеву части Херсона. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Mvd.gov.kg Взрыв

В Telegram-канале издания отмечается, что местные жители в соцсетях пишут о мощных взрывах в Херсоне.

В это же время сигналы воздушной тревоги звучали в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в воздушном пространстве Смоленской области дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник противника.

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