Ялта, Крым, 27 ноября, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что городские службы работают над устранением последствий непогоды в регионе. От жителей поступают сообщения об отсутствии света, тепла.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ялта

В Ялте действует штормовое предупреждение, к ветру добавился мокрый снег. Ожидается ухудшение погоды.

По словам мэра, повалившиеся от ураганного ветра деревья стали причиной отсутствия электроэнергии в ряде районов, отопления.

Последствия шторма в Ялте

«Повреждены кровли, затоплены дороги. В грузовом порту оторвалась сухогрузная баржа. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили», — написала в своём Telegram-канале Павленко.

Последствия шторма в Ялте

Как сообщало ИА Регнум, почти полмиллиона жителей Крымского полуострова из-за разбушевавшейся стихии остались без электроснабжения.

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Глава Черноморского района Крыма Наталья Писарева сообщила об остановке подачи воды и тепла после аварийного отключения из-за штормового ветра электроснабжения.

В Евпатории более 200 человек эвакуировали из подтопленных территорий.