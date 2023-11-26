Евпатория, Крым, 27 ноября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. В Евпатории более 200 человек эвакуировали из подтопленных территорий, сообщил 26 ноября министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Mchs.gov.ru МЧС России

«По состоянию на 23:20 мск на территории городского округа Евпатория развёрнуто пять пунктов временного размещения. Эвакуировано более 200 человек», — написал глава ведомства в своём Telegram-канале.

По его словам, всего от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привлечено 39 единиц техники и 115 спасателей.

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Как сообщало ИА Регнум, в Евпатории из-за шторма на море оказались подтоплены дома на Симферопольской улице. Людей размещают в санаториях и пансионатах.

На автомобильной дороге между Евпаторией и Саками в западной части Крыма закрыли движение из-за шторма и урагана. Полностью встала дорога Саки — Евпатория, автомобилисты могут объехать через Владимировку, объяснили власти республики.

Губернатор Крыма Сергей Аксёнов в связи с погодными условиями объявил понедельник, 27 ноября, нерабочим днём. В регионе ожидаются сильные дожди, переходящие в мокрый снег, на дорогах гололедица, вероятен ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28-33 м/с, местами 35-40 м/с.