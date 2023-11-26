Москва, 27 ноября, 2023, 00:13 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Смоленской области перехватили украинский беспилотник самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«26 ноября около 23:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник противника в небе над Смоленской областью.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 ноября силами ПВО и РЭБ Министерства обороны РФ в Смоленской области была подавлена атака украинского БПЛА самолётного типа. Губернатор региона Василий Анохин заявил, что пострадавших нет.

За 25 ноября средствами противовоздушной обороны России было перехвачено 17 снарядов систем HIMARS, а также уничтожено 53 беспилотника ВСУ возле населённых пунктов Нырково, Золотарёвка, Конопляновка Луганской Народной Республики, Горловка, Липовое Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Саги Херсонской области.