Москва, 26 ноября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» сообщила о задержании вылета нескольких авиарейсов из-за плохой погоды в Сочи. Об этом 26 ноября проинформировала пресс-служба перевозчика.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь обеспечением безопасных перелётов «Аэрофлот» направил три рейса на запасной аэродром в Минеральные Воды: SU2973 Нижний Новгород — Сочи; SU1126 Москва — Сочи; SU1140 Москва — Сочи», — сообщила компания.

Перелёт указанных рейсов из Минвод в Сочи планируется после улучшения погоды.

Кроме того, на вылет за 26 ноября задержаны ещё четыре рейса: SU1128 Москва — Сочи; SU2960 Сочи — Екатеринбург; SU1127 Сочи — Москва; SU1141 Сочи — Москва.

Также задерживаются вылеты на 27 ноября: SU1129 Сочи — Москва; SU2961 Екатеринбург — Сочи.

Пассажиров на время ожидания обеспечат питанием и разместят в гостинице, заверил авиаперевозчик.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей задерживается движение пассажирских поездов. Инцидент произошёл 26 ноября из-за отсутствия напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падения деревьев на железнодорожных путях на участках Лазаревское — Лоо, Лоо — Дагомыс. Задержки составляют около двух часов.

В Сочи 26–27 ноября объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, град, снег в горах, возможен подъём уровня рек, возрастает риск схода селевых потоков. Порывы ветра могут достигать 27 м/с, шторм на море — шесть баллов, высота волн достигнет до трёх метров.