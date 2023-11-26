Грозный, 26 ноября, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил об успешной проведённой операции бойцами отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД республики и военнослужащими 2-го армейского корпуса. Они уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Артёмовска.

Диверсанты, по предоставленным данным об их местонахождении оперативниками специального отряда «АХМАТ», в одном из зданий были ликвидированы без потерь с российской стороны.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление врага, занявшего более выгодную оборонительную позицию, наши бойцы сумели быстро ликвидировать неприятеля», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны РФ показало кадры авиационных ударов по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения беспилотниками огневых точек и укрытий ВСУ в районе Новомихайловки.

Военные российской группировки войск «Юг» поразили скопления живой силы двух украинских бригад у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР.