Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. В Сочи из-за сильных дождей на железнодорожные пути упали деревья, это привело к задержке движения пассажирских поездов, сообщили 26 ноября в оперативном штабе Краснодарского края.

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«Из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД», — уточнили в штабе.

Задержки составляют около 2 часов. Сообщается, что железнодорожники предпринимают все необходимые усилия, чтобы устранить последствия стихии.

Инцидент произошёл из-за отсутствия напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падения деревьев на железнодорожных путях на участках Лазаревское — Лоо, Лоо — Дагомыс.

В управлении по городу Сочи ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили, что 26–27 ноября в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, град, снег в горах, возможен подъём уровня рек, возрастает риск схода селевых потоков. Порывы ветра могут достигать 27 м/с, шторм на море — шесть баллов, высота волн достигнет до трёх метров.

Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха у воды.

Как сообщало ИА Регнум, в связи с непогодой власти Анапы 27 ноября отменили занятия в школах и детских садах. По этой же причине в Крыму понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днём. В Херсонской области также приняли решение о выходном дне 27 ноября.

Ранее морской торговый порт в Сочи подготовили к ожидающемуся сильному шторму. Яхты переставили вглубь порта, подготовили аварийные бригада для оперативного реагирования на ситуации и ликвидации последствий шторма в любое время.