Ливны, Орловская область, 26 ноября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о сбитом вечером 26 ноября беспилотнике ВСУ над регионом.

Иван Шилов ИА Регнум

В своём Telegram-канале Клычков написал, что с помощью комплекса радио-электронной борьбы был ликвидирован очередной украинский беспилотник самолётного типа.

«Дрон упал в промзоне города Ливны. Пострадавших нет. Правоохранительный блок проводит необходимые мероприятия», — заверил глава Орловской области.

Как сообщало ИА Регнум, две украинские ракеты, выпущенные из комплекса С-200, перехвачены российскими средствами ПВО над Азовским морем.

В Минобороны 26 ноября сообщили о перехвате более чем 20 украинских беспилотников над несколькими регионами России. Около 9:30 мск четыре вражеских БПЛА были уничтожены в небе над Брянской, Смоленской и Тульской областями. Ранее утром девять аппаратов сбили над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями. Ночью над этими же регионами уничтожено 11 БПЛА.