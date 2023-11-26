Мелитополь, 26 ноября, 2023, 22:21 — ИА Регнум. Запорожская атомная электростанция была 26 ноября отключена от основной внешней линии электроснабжения в 750 кВ. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своём сайте.

«Линия ремонтируется, неизвестно, когда её снова подключат», — поясняется в сообщении.

По данным МАГАТЭ, причиной отключения стало короткое замыкание в 100 км к северу от станции. Это случилось около 11:30 мск. Для обеспечения своих нужд, включая охлаждение реакторов, электростанция использует запасную линию в 330 кВ.

Как сообщало ИА Регнум, интенсивность боевых действий в районе Запорожской АЭС сильно снизилась. Об этом 19 октября заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

11 октября Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ фиксируют звуки взрывов в районе ЗАЭС почти что каждый день. Гендиректор агентства отметил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции продолжает быть крайне нестабильной.

Вооружённые силы Украины в начале ноября совершили новую провокацию, пытаясь создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции, а также помешать ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии.