Москва, 26 ноября, 2023, 21:53 — ИА Регнум. В Москве 26 ноября завершился первый Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» движения детей и молодёжи «Движение первых», сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.

«Движение первых»

Главным результатом форума первый заместитель председателя правления «Движения первых» Наталия Мандрова назвала вовлечение в активную работу движения более чем трёх тысяч родителей

«Движение первых»

«У современных родителей возник запрос на объединение ради обмена опытом и поиска ответов на проблемные вопросы воспитания. И наше семейное сообщество становится всероссийским объединением родителей детского движения, где каждый может не только черпать знания у движения или других родителей, но и вносить свой ценный вклад в наше общее развитие», — сказала Мандрова.

В рамках пленарной дискуссии участники форума обсудили, чем движение может быть полезно родителям. Также в рамках мероприятия прошли мастер-классы, лекции, мотивационные встречи и дискуссии. С участниками форума пообещались известные артисты, в том числе Дмитрий Харатьян, и общественные деятели, включая олимпийскую чемпионку Светлану Хоркину.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 23 ноября в Нижнем Новгороде прошёл финал конкурса по практическому освоению социальных навыков «Команда Первых». Победителями стали 250 человек. В рамках конкурса студенты занимались социально значимой деятельностью, оказывали помощь людям по всей России, поддерживали многодетные семьи, родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и самих детей, а также пожилых одиноких людей.

На предстоящей неделе, 27 ноября — 3 декабря, президент России Владимир Путин пообщается с участниками наблюдательного совета «Движение первых», сообщил 26 ноября журналист Павел Зарубин. Кроме того, среди планов президента — обращение к участникам Всемирного русского народного собора и встреча с молодыми учёными.