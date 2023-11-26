Ростов-на-Дону, 26 ноября, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:0.

Иван Шилов ИА REGNUM

Единственный гол в матче забил защитник «Ростова» Максим Осипенко на 61-й минуте, реализовав пенальти.

На сегодняшний день «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 20 очков. «Пари НН» идёт на девятом месте с 21 очком.

Как ранее сообщало ИА Регнум, казанский «Рубин» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0. Гол забил полузащитник «Рубина» Руслан Безруков на 37-й минуте.

До этого «Урал» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 3:1 и прервал десятиматчевую серию без побед. «Краснодар» потерпел второе поражение в сезоне и пропустил санкт-петербургский «Зенит» на первое место в РПЛ.