Челябинск, 26 ноября, 2023, 20:46 — ИА Регнум. На Челябинском тракторном заводе произошёл взрыв, сообщает 26 ноября Telegram-канал RT со ссылкой на местные паблики.

Кадр из видео

Осведомлённый источник сообщил телеканалу, что на место происшествия выехали пожарные.

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Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник сообщил, что возгорание произошло из-за короткого замыкания. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Позднее в управлении МЧС по Челябинской области сообщили, что возгорание произошло на территории трансформаторной подстанции, а в настоящее время открытое горение ликвидировано.

«В настоящее время сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара на территории трансформаторной подстанции, расположенной на территории предприятия по проспекту Ленина. Происходит горение масляного трансформатора на (площади — Прим. ред.) 40 кв. м. Открытое горение ликвидировано», — сказано в сообщении управления.

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