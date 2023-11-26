Вашингтон, 26 ноября, 2023, 20:27 — ИА Регнум. Командование украинской армии опасается расширения конфликта за пределы востока и юга страны. Об этом сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на слова генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева.

По его словам, конфликт может расшириться, если Россия продолжит развивать военные технологии и увеличивать объёмы производства оружия.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем войска», — сказал Наев.

В издании подчеркнули, что в этом году ВСУ не смогли добиться успехов из-за использования российскими военными усовершенствованного вооружения, а также благодаря превосходству ВКС России в воздухе.

Как передавало ИА Регнум, в эфире немецкого канала Welt заявили, что командование украинской армии не даёт солдатам пауз для отдыха, так как боится возникновения дыр в обороне. Отмечается, что сидящим в окопах солдатам ВСУ не давали никаких пауз уже несколько месяцев, что привело к крайнему изнеможению войск. В материале говорится, что такая ситуация создаёт серьёзные проблемы, поскольку вынуждает снова усиливать мобилизацию, чем недовольно население страны.

Британская газета The Financial Times сообщила, что на Украине никто не хочет идти в военкоматы в преддверии зимы, наблюдается нехватка военных. По словам журналиста Криса Миллера, Киев испытывает недостаток военных, а в украинской армии наблюдается низкий боевой дух.