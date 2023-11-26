В Минсельхозе заявили, что не ждут значительного роста цен к Новому году
Минсельхоз РФ: сильного повышения цен на продукты к Новому году не ожидается
Москва, 26 ноября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Значительного повышения розничных цен на продовольственном рынке к новогодним праздникам не ожидается, заявили 26 ноября в Министерстве сельского хозяйства.
«К новогодним праздникам на продовольственном рынке традиционно наблюдается рост розничных цен, что связано с увеличением спроса на продукты питания. Вместе с тем Минсельхоз России не ожидает их значительного повышения выше среднемноголетних колебаний», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
В качестве примера в Министерстве привели цены на говядину: в 2023 году в России производство крупного рогатого скота на убой быстро росло, что способствовало «стабильной ценовой ситуации», отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА Регнум ранее, в октябре 2023 года Министерство сельского хозяйства предложило запретить на полгода вывоз из России пищевого яйца птицы. Временный запрет нужен, чтобы сдержать рост потребительских цен и не допустить дефицита, отметили в ведомстве.
В мае 2023 года оказалась единственной страной в Европе с рекордным снижением цен на продукты в годовом выражении. Как пояснял исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Востриков, это связано с переориентацией логистики и переходом на расчёты в национальных валютах.