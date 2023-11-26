Севастополь, 26 ноября, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны Елизавета Рожкова скончалась в Севастополе на 106-м году жизни. Об этом 26 ноября сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

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«Сегодня пришла грустная весть. На 106-м году ушла из жизни наш ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, почётный строитель треста «Севастопольстрой» — Елизавета Ивановна Рожкова», — написал Развожаев.

Он принёс соболезнования родным и близким и отметил, что до самых последних дней ветеран сохраняла оптимизм, чувство юмора и любовь к жизни.

Губернатор рассказал, что Рожкова прожила насыщенную жизнь: с боями прошла Украину, Молдавию, Польшу. Войну она закончила в Германии, где 30 мая 1945 года была демобилизована. С 1948 года Рожкова в течение 25 лет работала на восстановлении и строительстве Севастополя.