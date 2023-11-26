Москва, 26 ноября, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Освобождённого 26 ноября палестинским радикальным движением ХАМАС гражданина России зовут Рон Олегович Кривой, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Это Рон Олегович Кривой», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 26 ноября представители ХАМАС заявили об освобождении заложника с российским паспортом. Представители движения отметили, что освобождение состоялось в ответ на усилия президента России Владимира Путинаи в «знак признательности российской позиции в поддержку палестинского дела».

ХАМАС освободило удерживавшегося в заложниках россиянина вне списка об обмене с Израилем, в рамках прямых договорённостей между РФ и ХАМАС, пояснила в свою очередь Захарова. Гражданин России передан Красному кресту, в ближайшее время его посетят российские дипломаты. Работа по освобождению заложников будет продолжена, добавила официальный представитель МИД.

Также 26 ноября в Москву прибыли члены семей граждан Израиля, удерживаемых ХАМАС в заложниках. В аэропорту их встретили представители посольства Израиля в России. Во время пребывания в Москве освобождённые из плена проведут встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, послом Израиля Александром Бен-Цви, а также с лидерами еврейской общины России и представителями СМИ.

Кроме того, утром 26 ноября вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников прибыла в Израиль. Они направились в больницы и там же встретятся со своими родственниками.

Соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС должно действовать с 24 по 28 ноября. За это время ХАМАС должно освободить удерживаемых в Газе 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.