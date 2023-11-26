Сана, 26 ноября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. В Аденском заливе у побережья Йемена неизвестные захватили связанный с Израилем танкер Central Park. Об этом говорится в публикации агентства Associated Press (AP).

Global Look Press

По данным агентства, неизвестные напали на танкер под флагом Либерии в Аденском заливе и взяли судно под свой контроль. Компания Zodiac Maritime, которой принадлежит Central Park, сообщила, что на борту корабля находятся 22 членов экипажа, назвав захват «случаем пиратства».

«Нашим приоритетом является безопасность наших 22 членов экипажа на борту. Судно с турецким капитаном имеет многонациональный экипаж, состоящий из граждан России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Судно перевозило фосфорную кислоту», — заявили в компании грузоперевозок.

В статье сказано, что компания Zodiac Maritime входит в состав Zodiac Group, принадлежащая израильскому миллиардеру Эяль Оферу.

По словам источника агентства, силы США и их союзники находятся в непосредственной близости от захваченного судна и «внимательно следят за ситуацией».

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября хуситские мятежники захватили израильское грузовое судно Galaxy Leader в Аденском заливе. Тогда уточнялось, что судно в момент захвата шло неподалёку от побережья Аденского залива.

Перед этим хуситы заявили о намерении захватывать любые суда, связанные с Израилем. Они также призвали другие страны отозвать с них свои экипажи.