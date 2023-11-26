Лондон, 26 ноября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» на своём поле проиграл «Астон Вилле» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:2.

Иван Шилов ИА REGNUM

На 22-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо открыл счёт в матче.

Футболисты «Астон Виллы» смогли забить два мяча и вырвать победу. Защитник Пау Торрес отличился на седьмой добавленной к первому тайму минуте. Нападающий Олли Уоткинс забил на 61-й минуте.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды 26 очков. «Астон Вилла» идёт на четвёртом месте с 28 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 1:1. В составе «Манчестер Сити» отличился нападающий Эрлинг Холанд, для которого этот гол стал 50-м в АПЛ. Он достиг этой отметки за 48 матчей, что является рекордом турнира.