Санкт-Петербург, 26 ноября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Стоимость «СКА Арены» в Санкт-Петербурге составляет около 60 млрд рублей. Об этом 26 ноября сообщил журналистам гендиректор арены Дмитрий Сватковский.

Александр Гальперин/РИА Новости «СКА Арены» в Санкт-Петербурге

«Арена строилась 36 месяцев. 182 тыс. квадратных метров — это ледовая арена, малая ледовая арена, бассейн, тренажёрные залы, большая зона для команды СКА. Также тут будут проходить концерты. Согласно государственной экспертизе, стоимость основного объекта составляет около 60 млрд рублей», — сказал Сватковский.

Он отметил, что арена оборудована медиакубом, размер которого 850 квадратных метров, он является одним из самых больших в Европе.

Ледовая арена 3 ноября получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Она станет самым большим хоккейным стадионом в мире, её вместимость составит более 21,5 тыс. зрителей.

Как ранее передавало ИА Регнум, Сватковский сообщил, что внешний дизайн «СКА Арены» был вдохновлён фигурным катанием. Он добавил, что дизайнеры вдохновлялись также историей, космосом и спортом. «СКА Арена» 9 декабря должна принять Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).