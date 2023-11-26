Москва, 26 ноября, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС освободило удерживавшегося в заложниках россиянина вне списка об обмене с Израилем. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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По словам дипломата, группировка ХАМАС освободила гражданина России и передала его Красному кресту. В ближайшее время его посетят российские дипломаты, добавила она.

«Это освобождение произошло вне списка об обмене. Речь идёт о прямых договорённостях между российскими представителями и ХАМАС. Эта работа будет продолжена», — заключила Захарова.

Об освобождении заложника с российским паспортом ранее сообщили в палестинском движении. Представители ХАМАС тогда отметили, что освобождение прошло в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в «знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела».

Кроме того, стало известно, что 26 ноября в Москву прибыли члены семей граждан Израиля, удерживаемых ХАМАС в заложниках с 7 октября. Отмечалось что в аэропорту их встретили заместитель посла Израиля Юлия Рачински-Спиваков и представители посольства Израиля в Москве.

Во время пребывания в Москве семьи проведут встречу с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым, послом Израиля Александром Бен-Цви, а также с лидерами еврейской общины и представителями российских СМИ.