Казань, 26 ноября, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Казанский «Рубин» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 1:0.

РИА Новости / Максим Богодвид

Единственный гол в матче забил полузащитник «Рубина» Руслан Безруков на 37-й минуте.

На сегодняшний день «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 25 очков. «Факел» идёт на 10-м месте с 19 очками.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Урал» одержал победу над «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. «Урал» прервал десятиматчевую серию без побед. «Краснодар» потерпел второе поражение в сезоне и пропустил санкт-петербургский «Зенит» на первое место в РПЛ.

«Зенит» 25 ноября одержал победу над «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. После этой игры «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице.