Екатеринбург, 26 ноября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Колумбийский нападающий футбольного клуба «Краснодар» Джон Кордоба получил красную карточку после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

Дарья Драй ИА REGNUM

Кордоба наказан за оскорбление ассистента судьи. После игры футболист показал оскорбительный жест в адрес второго ассистента арбитра Варанцо Петросяна.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Как сообщало ИА Регнум, «Урал» одержал победу над «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1. «Урал» прервал десятиматчевую серию без побед. «Краснодар» потерпел второе поражение в сезоне и пропустил санкт-петербургский «Зенит» на первое место в РПЛ.