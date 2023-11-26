Калининград, 26 ноября, 2023, 18:15 — ИА Регнум. Очередь из грузовых автомобилей, ожидающих выезда из России в Литву, днём 26 ноября выросла до 145 машин, сообщили в пресс-службе Калининградской таможни.

Виталий Невар/РИА Новости

«Сто двадцать грузовиков перед шлагбаумом, 25 на нейтральной полосе. Это участок дороги, который находится между пунктами пропуска. С 9 утра литовская сторона приняла всего 25 грузовых машин. Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — цитирует заявление представителя таможни «РИА Новости».

Ранее 26 ноября сообщалось, что количество грузовых автомобилей в очередь к пункту пропуска увеличилось до 125. За сутки минувшие сутки на выезд из Калининградской области литовская сторона оформила лишь 50 большегрузов, в то время как на въезд российскими таможенниками было оформлено втрое больше грузовых автомобилей, рассказала начальник пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова.

Литовская сторона никак не объяснила замедление работы, отметили также представители таможни. Очередь на границе со стороны Калининградской области начала накапливаться с 24 ноября.

В сентябре 2023 года власти Литвы закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами, оставив исключение только для тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из неё. В Еврокомиссии в тот же период заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Тогда же в Брюсселе заявили о запрете для россиян ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. Позднее некоторые из этих ограничений были пересмотрены, страны — члены ЕС могут сами принимать решения, применять ли эти ограничения, заявили в Брюсселе.