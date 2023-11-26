Москва, 26 ноября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Властям Великобритании следует ответить на неудобные вопросы о срыве мирных переговоров по Украине на фоне откровений главы фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

globallookpress.com

«Таким образом, очевидно, что при существенном вкладе Великобритании был упущен путь к переговорному решению — с трагическими последствиями для украинской государственности, экономики и населения», — говорится в сообщении.

В посольстве поинтересовались, не желает ли правительство Великобритании прокомментировать утверждения Арахамии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Арахамия признался, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Он заявил, что Россия согласилась бы на мирное урегулирование конфликта в том случае, если бы Украина отказалась от идеи вступления в НАТО.

Но в ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий, пояснил он, заявив, что Джонсон убедил украинские власти не подписывать никаких соглашений с Россией.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин высказал мнение о том, что Запад намекает Украине на необходимость мира с Россией с целью сохранения сил для продолжения борьбы. При этом авторы корейских или немецких вариантов урегулирования конфликта абсолютно не учитывают позицию России и не задумываются о том, согласна ли Москва на какие-то из подобных сценариев. По словам эксперта, это в высшей степени непорядочно и необъективно для претендующих на очень высокий уровень своих статей аналитиков.