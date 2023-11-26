Абу-Даби, 26 ноября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Нидерландский пилот команды «Ред Булл», трёхкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби, заключительного этапа чемпионата мира.

HOCH ZWEI/Global look press Макс Ферстаппен

Второе место занял представитель Монако Шарль Леклер, выступающий за «Феррари». Замкнул тройку пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Эта победа стала для 26-летнего гонщика 19-й в сезоне. Таким образом, Ферстаппен обновил собственный рекорд, установленный в нынешнем году.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Ферстаппен выиграл 21-й этап чемпионата мира — Гран-при Лас-Вегаса. В начале гонки он получил штраф в пять секунд за выталкивание Леклера с трассы на первом повороте, однако это не помешало ему финишировать первым.

7 октября Ферстаппен третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1», победив в спринтерской гонке Гран-при Катара. До этого он выиграл чемпионат в 2021 и 2022 годах.