Путятинский район, Рязанская область, 26 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Дорожный затор протяжённостью более 30 км образовался в Путятинском районе Рязанской области на автодороге М-5 «Урал». Об этом свидетельствуют 26 ноября данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Алексей Мальгавко/РИА Новости

По состоянию на 17:45 мск пробка начинается между сёлами Екатериновка и Путятино и заканчивается у деревни Марьино.

По информации ГИБДД, в районе Путятино, на 319-м километре трассы М-5, произошло ДТП. Примерно в 13:30 здесь столкнулись три грузовика: один Volvo и два DAF. Помощь медиков потребовалась водителю и пассажиру одного из грузовиков.

«Организованно реверсивное движение», — сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Тюменской области проезд на участке федеральной трассы перекрывали из-за смертельного ДТП. На 171-м км автодороги Курган-Тюмень столкнулись Renault Sandero и грузовик Iveco, водитель легкового автомобиля погиб. Предположительно, он совершил выезд на встречную полосу.