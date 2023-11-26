Дамаск, 26 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Армия Израиля нанесла удар по взлётно-посадочным полосам аэропорта столицы Сирии Дамаска, сообщила 26 ноября сирийская государственная радиостанция Sham FM.

Li Rui/Global look press

Ранее 26 ноября тот же источник сообщал о взрывах в нескольких пригородах сирийской столицы.

9 ноября сообщалось, что истребители израильской армии нанесли удары по позициям вооружённых сил Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда. Пострадавших в результате атаки не было, заявляли сирийские власти.

29 октября самолёт израильской армии нанёс удар по военной инфраструктуре на сирийской территории. В Армии обороны Израиля заявили, что атаку провели в ответ на обстрелы с территории Сирии.

Вооружённые силы Израиля также наносили удары по аэропортам Дамаска и Алеппо 22 и 25 октября. Были частично повреждены взлётно-посадочные полосы и нарушена работа некоторых объектов, пострадавших в результате атак не было. Аэродромы на время прекращали работу.

В октябре 2023 года главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и удары со стороны Израиля по Сирии. Лавров отметил неприемлемость таких атак и указал на недопустимость распространения вооружённой эскалации на Сирийскую Арабскую Республику и другие страны региона.