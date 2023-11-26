Киев, 26 ноября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский должен начать говорить правду о положении дел на линии соприкосновения. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой».

President Of Ukraine/Global look press Владимир Зеленский

По его словам, до этого киевские власти неоднократно лгали о низком боевом духе российской армии, о недостатке вооружения и скором экономическом кризисе в России. Однако ничего подобного не случилось.

«Но это всё произошло на самом деле? Нет», — сказал Кривонос.

Экс-генерал добавил, что Зеленскому нужно нанять нового человека, который пишет ему речи, так как сейчас они не соответствуют действительности.

Как передавало ИА Регнум, ранее политолог, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что глава киевского режима скрывает правду о провалах украинской армии и о тяжёлом положении ВСУ. По словам Соскина, Зеленский хвалится продвижением ВСУ, которого на самом деле нет, «позитива тоже нет». Он добавил, что лидер Украины врёт о всесторонней поддержке со стороны Запада. Известно, что Венгрия и Словакия уже отказались помогать Киеву и его армии.

Перед этим американский политолог Скотт Беннетт заявил, что Украина с самого начала конфликта с Россией была обречена на поражение, фактически она уже проиграла. По его словам, Зеленский без необходимости уничтожил 500 тыс. солдат.

Он добавил, что различные фигуры вокруг Зеленского также начинают произносить слова о поражении в конфликте, а реальность развеяла заблуждения и фантазии, которыми США опьянили украинское политическое руководство.