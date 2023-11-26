Вашингтон, 26 ноября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Из-за того, что лидеры киевского режима отказались от мирных переговоров с Россией, Украина лишится Херсона и Запорожья, а скорее всего, также Харькова и Одессы, которые в случае переговоров сохранила бы в своём составе, заявил 26 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У украинцев был шанс добиться мира, и тогда у них остались бы Херсонская и Запорожская области. Но теперь уже (этого не произойдёт — Прим. ред.). Русские никогда не отдадут эти области, и, скорее всего, освободят Харьков и Одессу», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Переговоры, начавшиеся весной 2022 года, нужно было продолжать, а теперь ситуация для Украины с точки зрения территориальных потерь может только ухудшаться, добавил эксперт. ВСУ, вероятно, не смогут продержаться дольше февраля 2024 года, полагает Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили такие переговоры, отметил Путин, напомнив, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.

Власти США и Германии хотят принудить руководителей киевского режима к мирным переговорам с Москвой и поэтому присылают Украине такие партии оружия, которых достаточно для удержания линии фронта, но не для наступления, отметили в своём материале в ноябре 2023 года обозреватели немецкой газеты Bild.

Ранее в Кремле и МИД РФ неоднократно отмечали, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной при условии выполнения Киевом требований, поставленных перед началом специальной военной операции, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году.