Берлин, 26 ноября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Основные подразделения немецкой армии продержатся всего два дня в случае, если начнутся бои. Затем у них кончатся боеприпасы, заявил зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль в интервью агентству DPA.

Florian Gaertner/Global Look Press

Депутат призвал к значительному наращиванию темпов поставок вооружений для бундесвера в условиях, когда Германия помогает Украине. Поставки Киеву боеприпасов, отметил он, это «правильное и целесообразное» решение, но для немецкой армии оно обернулось серьёзным дефицитом.

«Основные воинские части могут выдержать максимум два дня в бою. Это в целом катастрофический результат», — подчеркнул Вадефуль.

По его словам, тот, кто ожидает от армии по меньшей мере способности защитить страну, должен побеспокоиться, чтобы положение не было настолько плохим. Но, к сожалению, это именно так, добавил он, имея в виду министра обороны Бориса Писториуса.

Вадефуль отметил, что процесс по созданию обороноспособной армии едва сдвинулся с мёртвой точки. Он застопорился в самом начале, и это тоже сфера ответственности Писториуса. Звучат громкие заявления, но реальных действий по укреплению военного потенциала мало, добавил он.

Он назвал неприемлемой текущую ситуацию, когда отправленное Украине вооружение не компенсируется. Германии нужно во много раз больше того, что у неё было, сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал готовиться к долгому конфликту на Украине. При этом министр обороны Писториус констатировал, что ЕС не успеет поставить в срок обещанный Киеву миллион артиллерийских снарядов.

По мнению немецко-финского предпринимателя, экс-владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома, Евросоюз даёт Киеву формальные обещания по вооружению, но не выполняет их.