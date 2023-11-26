Москва, 26 ноября, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Заявления правительства Чехии об импорте газа из России являются частью политической риторики, диктуемой Евросоюзом, и могут быть свидетельством постепенного изменения европейской позиции по Украине. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела рассказал, что в октябре чешские фирмы возобновили закупки российского природного газа, хотя ещё в апреле страна приняла решение полностью отказаться от поставок из РФ. По словам министра, некоторые местные фирмы возобновили импорт российского газа, и к концу октября, согласно документам, его доля составила 1,2% от общего объёма поставок за 2023 год. При этом Сикела заверил, что страна не нуждается в этих закупках, поскольку уже сделала запасы на зиму.

Эксперт Гривач объяснил такие расхождения в официальных заявлениях руководства Чехии и в действиях местных компаний политической риторикой. Тем более что глава чешского минпромторга мог не афишировать данные об импорте российского газа, но он предпочёл открыто поделиться с миром сообщением.

«И прежние заявления о ненужности российского газа, и нынешние сообщения о том, что газ из России опять поступает в Чехию — это политическая риторика. Думаю, что газ российского происхождения и раньше попадал в Чехию, но задачи это афишировать не было. А сейчас она, видимо, появилась. Что может быть косвенным свидетельством постепенного сдвига в европейской позиции по ситуации на Украине. А также о том, что для прохождения зимы все средства хороши», — поделился мнением Гривач.

По его мнению, многие европейские страны значительно сократили газовое и энергетическое сотрудничество с Россией в убыток себе, но из принципа солидарности с Украиной. Однако ряд СМИ сообщал, что европейские страны тайно закупают у России сжиженный природный газ. Кроме того, некоторые европейские страны, в том числе Венгрия, не собираются отказываться от газа из России для выгоды и удобства. И нельзя исключать, что таких стран может быть больше, чем официально известно.

По мнению эксперта, с Чехией ситуация несколько иная. Даже если она и продолжала всё это время закупать российское топливо, то объёмы импорта заметно сократились.

«Объёмы радикально сократились из-за ситуации с «Северными потоками». Но небольшое количество российского газа всё равно поступало в Чехию либо через Словакию, либо через СПГ терминалы на севере Европы», — отметил Гривач.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель министра промышленности Чехии Рене Неделу заявила, что Прага выступит на стороне Словакии и призовёт Евросоюз продлить импорт российских нефтепродуктов. Введение ограничений поспособствует резкому росту цен на топливо, возникнут трудности в снабжении чешских заправок. Поставщикам придётся закупать нефть в других странах. На долю России приходится порядка 60% всех нефтяных поставок в Чехию.

11 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер в интервью рассказал, что российский газ продолжает поступать в ряд стран Европы, которые якобы от него отказались. Глава «Газпрома» добавил, что компания по контрактам поставляет газ на австрийский хаб, с которого он идёт в другие страны Евросоюза, а также в страны Юго-Восточной Европы.

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что общие потери стран ЕС от антироссийских санкций составили порядка $1,5 трлн. Объём товарооборота российских компаний со странами ЕС в 2013 году достиг отметки $417 млрд и мог бы достичь 700 млрд, если бы не введённые ограничения.