Вашингтон, 26 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Руководство США допускает продление гуманитарного перемирия в сектора Газе, но решение остается за группировкой ХАМАС, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По его словам, вероятность продления есть, но решение остается за палестинским движением ХАМАС.

«Если ХАМАС готово освободить дополнительное число заложников, то, как отмечал Израиль, по условиям этого соглашения он готов к тому, что пауза в боях будет продлена на несколько дней. Мяч на стороне ХАМАС, вопрос в том, готово ли оно продолжить освобождение заложников, включая, возможно, дополнительное число американских граждан», — сказал Салливан.

Как передавало ИА Регнум, соглашение о гуманитарном перемирии между Израилем и ХАМАС действует четыре дня с 24 ноября. За это время стороны договорились освободить удерживаемых в Газе 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков.

ЦАХАЛ и ХАМАС провели два обмена удерживаемых граждан. На первом этапе ХАМАС освободило группу из 13 израильских заложников. Израиль отпустил 39 палестинских заключённых.

В рамках второго обмена стороны договорились об освобождении ХАМАС 20 заложников, семь из которых — иностранные граждане. ЦАХАЛ также выполнила свою часть договора и передала бывших заключённых израильских тюрем. По условиям сделки людей доставили на автобусах в город Бейтуния.

В Кремле позитивно оценили соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, добавив, что Россия и большинство стран мира призывали стороны к перемирию и к гуманитарной паузе, поскольку только на этой базе могут выстраиваться контуры будущих попыток устойчивого урегулирования конфликта.

По словам официального представителя ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари, несмотря на оперативную пазу, военные Армии обороны Израиля в дни перемирия будут проходить подготовку к возобновлению боевых действий.