Мадрид, 26 ноября, 2023, 17:10 — ИА Регнум. Жители Украины признаются, что устали от военного конфликта с Россией, сообщает 26 ноября испанская газета El Pais.

Иван Шилов ИА Регнум

«Многие спрашивают меня об усталости от войны. И да, конечно, она есть», — сказал в интервью газете украинский волонтёр по имени Тарас.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что усталость жителей Украины от военного конфликта становится всё более очевидной, но если страна поддастся этим чувствам, она может перестать существовать как государство. Помочь в решении этой проблемы должен Запад, сказал Ландсбергис.

Общие настроения на Украине свидетельствуют о том, что инициатива в конфликте полностью на стороне России, отметили 16 ноября в своей публикации обозреватели польского издания Newsweek Polska. Украине в сложившейся ситуации остаётся только рассчитывать на удачное стечение обстоятельств — на то, что конфликт на Ближнем Востоке перестанет оттягивать на себя внимание мирового сообщества, Джозефа Байдена переизберут президентом США, а у западных союзников Киева не наступит усталость от оказания ему помощи.

Из-за затягивания конфликта с Россией в рядах ВСУ увеличивается усталость, заявил 15 октября генерал-майор польской армии в отставке Богуслав Пацек. В рядах украинских военных всё чаще наблюдается «синдром опущенных рук», сказал он. Власти Украины не называют количество потерь в рядах ВСУ, но убитых «очень много», отметил генерал-майор. Основными причинами являются дефицит боеприпасов и низкий уровень подготовки бойцов ВСУ, добавил Пацек.