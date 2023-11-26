Тверь, 26 ноября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. В Торжокском районе Тверской области был обезврежен беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Торжокском районе Тверской области обезврежен беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие, пояснили в пресс-службе, напомнив, что в Тверской области действует запрет на использование беспилотников независимо от их массы.

Как передавало ИА Регнум, ночью и утром 26 ноября более 20 украинских беспилотников были сбиты над территориями Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областей. Один из перехваченных вражеских аппаратов после потери управления врезался в многоэтажку в Туле. Пострадал один человек, в трёх квартирах было повреждено остекление.

Обломки беспилотника, сбитого на подлёте к Москве, упали в деревне под Подольском и повредили четыре дома.

Обломки украинского беспилотника, перехваченного над Тульской областью в ночь на 26 ноября, попали в одну из многоэтажек в Туле. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что ночью над регионом были перехвачены два вражеских беспилотника. Их сбили средства ПВО. Один из аппаратов после потери управления врезался в многоквартирный жилой дом. Здание серьёзно не пострадало, но обломки повредили остекление в трёх квартирах. Одного из жильцов порезало осколками.

Момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина попал на видео. Власти пообещали в ближайшее время восстановить остекление, жильцов пострадавшего подъезда на время разместили в детском саду. Позже они вернулись домой. Людям из пострадавших квартир предложили номера в гостиницах.