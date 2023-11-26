Анкара, 26 ноября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Море вышло из берегов и подтопило некоторые районы Турции после мощных ливней и ураганов. Об этом 26 ноября сообщает агентство IHA.

Mustafa Kaya/Global look press

По его информации, из-за урагана в Измире на западе Турции море подтопило несколько районов, в том числе центральные Алсанджак и Кордон.

Агентство сообщило, что сотрудники спасательного ведомства помогли гражданам, которые из-за сильного шторма застряли в развлекательном заведении в Алсанджаке, посетителей вывезли на резиновой лодке.

По его данным, что в районе Кордон люди, которые проводили время в некоторых кафе и развлекательных заведениях, оказались в затруднительной ситуации.

Отмечается, что осадки и шторм, которые прошли в Бурсе, больше всего обрушились на район Куршунлу в районе Гемлик. Это привело к затоплению некоторых домов, сотрудники правоохранительных органов перекрыли для движения прибрежную дорогу Куршунлу.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники администрации Краснодарского края предупредили жителей о том, что в Туапсинском районе в связи со штормом ожидаются семиметровые волны. По данным синоптиков, сильное обратное течение — тягун — будет наблюдаться в порту Туапсе в период с 22 часов 26 ноября до конца следующих суток. Кроме того, ночью и в последующие сутки сильные волны ожидаются в порту Туапсе и на побережье по всему району.

В управлении МЧС России по Краснодарскому краю проинформировали, что сильные волны ожидаются в период с 15:00 мск до 17:00 мск 26 ноября и до конца суток, а также в течение суток 27 ноября в районе Анапы, Новороссийска, от Геленджика и до Джубги. Граждан призвали не гулять возле моря.

На Кубани действует штормовое предупреждение. Ливни и сильный ветер, по данным синоптиков, ожидаются до 27 ноября.