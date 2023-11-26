Москва, 26 ноября, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» прибыл с деловым заходом в камбоджийский порт Кампонгсаом. Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Виталий Аньков/РИА Новости

Отмечается, что Кампонгсаом является главным морским портом Камбоджи. Он был основан в 1950-е годы как единственный глубоководный порт страны.

«В период стоянки российские моряки примут участие в протокольных мероприятиях. Для них спланирована культурная и спортивная программа», — говорится в сообщении.

БПК «Адмирал Пантелеев» будет находиться в порту Кампонгсаом до 29 ноября.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3848736" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября из Владивостока в дальний поход вышел отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и среднего морского танкера «Печенга».

БПК «Адмирал Пантелеев» 25 ноября завершил дружественный визит в Таиланд. Корабль 22 ноября прибыл порт Саттахип, где находится главная военно-морская база королевских ВМС Таиланда. Личный состав «Адмирала Пантелеева» провёл встречи с руководством главной военно-морской базы Таиланда, а для таиландских военнослужащих была проведена экскурсия на борту корабля.

Корабли «Адмирал Трибуц» и «Печенга» 21 ноября приступили к совместным учениям в Бенгальском заливе с кораблями военно-морских сил Индии. Перед этим корабли завершили деловой заход в индийский порт Вишакхапатнам.