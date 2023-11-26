Ватикан, 26 ноября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. У папы римского Франциска диагностировано воспаление лёгких, понтифик был вынужден выступать с воскресной речью по видеосвязи, передаёт итальянское агентство ANSA.

Benhur Arcayan

По данным агентства, глава римско-католической церкви был вынужден выступать с воскресной речью из часовни резиденции — Дома Святой Марфы по видеосвязи, а не из окна Апостольского дворца на площади Святого Петра в Ватикане.

«Сегодня я не могу выглянуть в окно из-за воспаления лёгких», — сказал понтифик.

После обращения папы к верующим основные части выступления — евангельский эпизод и речь после молитвы — прочёл монсеньор Паоло Брайда, один из ближайших его помощников.

В сообщении говорится, что Франциск прошёл компьютерную томографию 25 ноября, в результате которой ему исключили лёгочные осложнения.

Ранее уже были прецеденты, когда глава католической церкви не произносил речь перед посетителями, а передавал её им.

В начале ноября папа Франциск во время аудиенции в Ватикане пожаловался хриплым голосом на недомогание и не стал произносить речь в ходе аудиенции делегации Европейской конференции раввинов в Ватикане. Тогда речь зачитал его помощник.

За последние 2,5 года папа римский перенёс две полостные операции на кишечнике. Говоря о своём здоровье, он шутит, что «пока жив». Из-за больного колена понтифик передвигается на инвалидной коляске.