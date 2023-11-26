Москва, 26 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России улучшили позиции на южнодонецком направлении, уничтожив до 80 военных ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

Отмечается, что подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Шевченко в ДНР и улучшили положение по переднему краю.

Кроме того, удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 127-й бригады территориальной обороны ВСУ возле Приютного в Запорожской области. Потери противника составили до 80 военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее на южнодонецком направлении ВС России отразили атаку противника около населённого пункта Приютное, потери ВСУ составили до 150 военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».