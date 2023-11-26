Подольск, Московская область, 26 ноября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. Обломки беспилотника, сбитого на подлёте к Москве, упали в деревне под Подольском и повредили четыре дома. Об этом и. о. главы Подольского городского округа Григорий Артамонов сообщил 26 ноября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Части БПЛА упали в деревне Луковня. Повреждения четырёх домовладений в садовом товариществе ЗИО-4 были выявлены при осмотре территории.

«При падении осколки выбили стёкла в постройках», — написал Артамонов.

Он заверил, что остекление в домах восстановят максимально быстро, аварийным бригадам уже отдано поручение ликвидировать последствия ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, ночью и утром 26 ноября более 20 украинских беспилотников были сбиты над территориями Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областей. Один из перехваченных вражеских аппаратов после потери управления врезался в многоэтажку в Туле. Пострадал один человек, в трёх квартирах было повреждено остекление.