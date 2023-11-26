Москва, 26 ноября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что те, кто придумал «отменять Россию», в следующий раз попробуют российскую «джагу-джагу». Об этом 26 ноября дипломат написала в своём Telegram-канале, комментируя выход песни Кати Лель «Мой мармеладный (Я не права)» в топ самых популярных в мире вирусных хитов.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Хотелось бы поздравить всех, кто придумал «отменять Россию»: «Вы проиграли, негоспода!». Начали было с Пушкина и Чайковского. А беда пришла откуда не ждали», — написала Захарова, отметив, что, согласно мировому чарту музыкального стримингового сервиса Spotify, одним из самых популярных в мире вирусных хитов стала песня «Мой мармеладный (Я не права)» в исполнении Кати Лель на музыку Макса Фадеева.

Она уточнила, что данная композиция находится в первой тройке мировой популярной музыки.

«Звучит как пощёчина «отменяльщикам» России. Куда вам до Фёдора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня», — написала дипломат.

По её словам, самым смешным является то, что в закрывшей от России границы и погранпереходы Финляндии данная песня добралась до первого места.

«А всё почему? Потому что Макс Фадеев — талант, песни которого будут слушать, исполнять и петь, независимо от каких-либо установок номенклатурной мысли. Потому что отменять культуру — это как пытаться выпить море или подмести пустыню. Потому что зло, как говорила героиня нашего замечательного оскароносного фильма «Москва слезам не верит», должно и будет наказано», — написала Захарова, подчеркнув, что все, кто соберётся отменять Россию в следующий раз, попробуют российскую «джагу-джагу».

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные алгоритмы искусственного интеллекта могут указать поисковым системам, что России не существует в целом, происходит отмена России в цифровом пространстве. Он указал на то, что алгоритм искусственного интеллекта на Западе может указать машине, например, что России, нашей культуры, науки, музыки, литературы просто не существует.

Ранее Путин заявил, что отменой русской культуры за рубежом занимаются неумные люди, в то время как в России продвигаются лучшие образцы культуры других стран. При этом глава российского государства отметил, что Россия в этой ситуации ведёт себя умно, а те, кто пытается отменить русскую культуру, — не очень умно.

Российский лидер отмечал, что те, кто пытается «отменить» русскую культуру на Западе, сами себя лишают культуры. Такие политики являются врагами собственных стран и сами себе наносят ущерб, отметил президент. Путин напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил стремление «отменить» русскую культуру с действиями нацистов в 1930-х годах и согласился с таким сравнением. Стремление «отменить» ту или иную культуру — это дурь, которая не может не вызывать удивления, добавил президент России.