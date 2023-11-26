Екатеринбург, 26 ноября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Екатеринбургский «Урал» одержал победу над «Краснодаром» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1.

Виталий Тимкив/РИА Новости

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Краснодар» Джон Кордоба. Спустя девять минут защитник «Урала» Эммерсон восстановил равновесие.

Во втором тайме футболисты екатеринбургской команды смогли забить дважды. Отличились полузащитник Андрей Егорычев на 60-й минуте и нападающий Алексей Каштанов на 86-й.

Таким образом, «Урал» прервал десятиматчевую серию без побед. В последний раз екатеринбургская выигрывала 19 августа — у калининградской «Балтики» (1:0).

«Краснодар» потерпел второе поражение в сезоне и пропустил санкт-петербургский «Зенит» на первое место в РПЛ.

На сегодняшний день «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 19 очков. «Краснодар» идёт на втором месте с 32 очками, отставая от «Зенита» на один балл.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Оренбург» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. «Ахмат» прервал серию из пяти поражений в матчах чемпионата России.

«Зенит» 25 ноября одержал победу над «Сочи» в матче 16-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. После этой игры «Зенит» поднялся на первое место в турнирной таблице.