Газа, Палестина, 26 ноября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Военное крыло радикальной группировки ХАМАС (бригады «Аль-Кассам») сообщило о гибели четырёх своих командиров. Об этом говорится в Telegram-канале палестинского движения.

Global Look Press/Majdi Fathi

«Бригады Аль-Кассам чествуют ряд своих героических лидеров, среди которых командир Ахмед Аль-Гандур (Абу Анас), член военного совета и командир Северной бригады», — сказано в сообщении.

По данным группировки, среди погибших также числятся командиры Ваэль Раджаб, Раафат Салман и Айман Сиям.

На данный момент в секторе Газа действует гуманитарная пауза.

Договорённость о перемирии вступила в силу 24 ноября. На первом этапе ХАМАС освободило группу из 13 женщин и детей. Власти Израиля, в свою очередь, отпустили на свободу 39 палестинских заключённых — женщин и подростков.

Военные Армии обороны Израиля в дни перемирия будут проходить подготовку к возобновлению боевых действий, объявлен режим оперативной паузы, заявлял ранее официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.