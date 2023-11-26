Вашингтон, 26 ноября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Бывший американский полицейский Дерек Шовин, осуждённый за убийство афроамериканца Джорджа Флойда и несколько дней назад раненный в результате нападения в тюрьме, предположительно, выживет, заявили 26 ноября в офисе генерального прокурора штата Миннесота.

Minnesota Department Of Correcti/Global Look Press Дерек Шовин

«Нам сообщили, что он, как ожидается, выживет», — цитирует заявление представителя офиса AP.

В свою очередь адвокат Шовина Грегори Эриксон заявил агентству, что ни ему, ни родственникам Шовина не удалось получить информацию о нападении от Федерального бюро тюрем США и они вынуждены ориентироваться на сообщения в СМИ.

О ранении Шовина сообщалось 25 ноября. Удар ножом нанёс другой заключённый, его мотивы неизвестны. Шовину оказали первую помощь на месте и отправили в больницу.

Бывший полицейский был приговорён к 22,5 года заключения за убийство Флойда в мае 2020 года. Распространение видеозаписи, на которой Шовин душит Флойда во время задержания, стоя коленом на его шее в течение девяти минут, спровоцировало волну протестов в США. Суд присяжных признал бывшего полицейского виновным в убийстве второй и третьей степени и в причинении смерти по неосторожности.

При этом, согласно протоколу вскрытия тела Флойда, он погиб от многолетнего употребления наркотических веществ, в момент смерти у него в крови была смертельная концентрация фентанила.