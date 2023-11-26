Украинский телеканал сообщил об 1,1 млн погибших и пропавших военных ВСУ
Киев, 26 ноября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Более 1,1 млн военнослужащих ВСУ погибли и пропали без вести. Такую информацию опубликовал украинский телеканал «1+1» в эфире в бегущей строке во время телемарафона.
«Министерство обороны: за время полномасштабного [конфликта] погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ», — говорилось в сообщении телеканала «1+1».
На это обратил внимание ряд российских Telegram-каналов. Позже стало известно, что после звонка из офиса главы киевского режима Владимира Зеленского руководство канала «извинилось за опечатку».
Как передавало ИА Регнум, 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала ноября составили более 13,7 тыс. человек, также киевская армия лишилась около 1800 единиц вооружения и военной техники.
В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ теряют в восемь раз больше военнослужащих, чем российские войска. Он отметил, что потери украинской армии огромные.
ВСУ перешли к контрнаступлению 4 июня. В сентябре президент России заявил о провале контрнаступления. Как уточнил 12 сентября российский лидер, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.