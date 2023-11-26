Киев, 26 ноября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Более 1,1 млн военнослужащих ВСУ погибли и пропали без вести. Такую информацию опубликовал украинский телеканал «1+1» в эфире в бегущей строке во время телемарафона.

Кадр из видео

«Министерство обороны: за время полномасштабного [конфликта] погибли и пропали без вести 1 126 652 военнослужащих ВСУ», — говорилось в сообщении телеканала «1+1».

На это обратил внимание ряд российских Telegram-каналов. Позже стало известно, что после звонка из офиса главы киевского режима Владимира Зеленского руководство канала «извинилось за опечатку».

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Как передавало ИА Регнум, 21 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с начала ноября составили более 13,7 тыс. человек, также киевская армия лишилась около 1800 единиц вооружения и военной техники.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ теряют в восемь раз больше военнослужащих, чем российские войска. Он отметил, что потери украинской армии огромные.

ВСУ перешли к контрнаступлению 4 июня. В сентябре президент России заявил о провале контрнаступления. Как уточнил 12 сентября российский лидер, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.