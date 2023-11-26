Москва, 26 ноября, 2023, 15:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) России было перехвачено 17 снарядов систем HIMARS, а также уничтожено 53 беспилотника ВСУ. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал 26 ноября на брифинге.

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«За сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Нырково, Золотарёвка, Конопляновка Луганской Народной Республики, Горловка, Липовое Донецкой Народной Республики, Таволжанка Харьковской области и Саги Херсонской области», — сообщили в военном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, за минувшие сутки ВС РФ сбили три истребителя ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях. По данным Минобороны России, два Су-27 были сбиты в районах населённых пунктов Новорайск и Великая Александровка Херсонской области. В районе населённого пункта Пятихатки Днепропетровской области ВС РФ поразили самолёт МиГ-29.

Также в ночь на 26 ноября ВСУ предприняли попытку совершить массовое нападение на российские регионы с помощью беспилотников. Российские системы ПВО перехватили несколько дронов.

Чуть позднее ещё один беспилотник попытался атаковать Москву, но был сбит силами ПВО в городском округе Подольск. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, разрушений и пострадавших после падения обломков БПЛА нет.