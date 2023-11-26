Краснодар, 26 ноября, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Семиметровые волны ожидаются в Туапсинском районе Краснодарского края в связи со штормом. Об этом сообщили 26 ноября в пресс-службе районной администрации.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По данным синоптиков, сильное обратное течение — тягун — будет наблюдаться в порту Туапсе в период с 22 часов 26 ноября до конца следующих суток. Кроме того, ночью и в последующие сутки сильные волны ожидаются в порту Туапсе и на побережье по всему району.

«Высота волн может достигать 7 м», — предупредили в администрации.

В управлении МЧС России по Краснодарскому краю проинформировали, что сильные волны ожидаются в период с 15:00 мск до 17:00 мск 26 ноября и до конца суток, а также в течение суток 27 ноября в районе Анапы, Новороссийска, от Геленджика и до Джубги. Граждан призвали не гулять возле моря.

На Кубани действует штормовое предупреждение. Ливни и сильный ветер, по данным синоптиков, ожидаются до 27 ноября.