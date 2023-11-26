Москва, 26 ноября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе Тягинки Херсонской области, противник потерял до 55 военных. Об этом 26 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На Херсонском направлении ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Тягинка», — сказал Конашенков.

Он добавил, что потери противника составили до 55 военнослужащих и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены радиолокационная станция, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября Конашенков сообщил, что за неделю ВС России в Херсонской области отразили ряд атак противника и несколько попыток высадиться на островах на Днепре и на левом берегу реки. На херсонском направлении ВСУ за этот период потеряли более 400 военнослужащих, а 39 человек сдались в российский плен.