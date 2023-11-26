Москва, 26 ноября, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по арсеналу ВСУ с авиационными боеприпасами на территории Черкасской области Украины. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 26 ноября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Кроме того, в Полтавской области поражены хранилища авиационного топлива.

Поражение живой силе и военной технике противника нанесено, по данным ведомства, в 128-ми районах, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили в зоне спецоперации два украинских самолёта Су-27 и один МиГ-29. Это произошло соответственно у Новорайска и Великой Александровки в Херсонской области, а также у Пятихаток в Днепропетровской области.

Кроме того, за сутки перехвачено 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 53 украинских беспилотника.